ABB annonce un contrat avec le chantier naval polonais Remontowa Shipbuilding pour fournir les systèmes de propulsion et de distribution d'énergie de sept ferries entièrement électriques destinés à Caledonian Maritime Assets Ltd (CMAL) en Écosse. Ces navires, livrables entre 2027 et 2029, s'inscrivent dans le programme écossais de renouvellement des petits ferries.
ABB assurera également la fourniture des solutions de connexion à quai pour plusieurs terminaux, permettant l'alimentation depuis le réseau et la réduction des émissions de CO? et du bruit portuaire. Les ferries, longs de 50 mètres, transporteront jusqu'à 250 passagers et 24 voitures selon les configurations.
Jim Anderson, directeur des navires chez CMAL, estime que ces unités 'apporteront capacité accrue et propulsion propre aux communautés insulaires'.
Pour ABB, cette commande confirme la pertinence de sa technologie Compact Onboard DC Grid et renforce sa position de leader mondial dans les systèmes d'électrification maritime.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
