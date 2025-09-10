ABB annonce la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec la société suédoise Blykalla pour accélérer le déploiement de petits réacteurs modulaires (SMR) refroidis au plomb dans le secteur maritime. Cet accord prolonge un MoU conclu en octobre 2024 qui visait le développement de cette technologie pour répondre aux besoins de la Suède en électricité décarbonée.
Le réacteur avancé SEALER de Blykalla, compact et à sûreté passive, a été identifié comme solution prometteuse pour les grands navires dans le cadre du projet NuProShip I. ABB apportera son expertise en intégration de systèmes, distribution d'énergie et automatisation pour favoriser son adoption.
Juha Koskela, président de la division Marine & Ports d'ABB, souligne le rôle des SMR pour 'réduire les émissions face aux carburants fossiles'.
ABB et Blykalla renforcent leur partenariat dans le nucléaire maritime
Publié le 10/09/2025 à 09:48
