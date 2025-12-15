ABB et HDF Energy ont signé un accord pour développer des piles à combustible pour les navires

ABB et HDF Energy ont signé un accord de développement conjoint (JDA) pour développer une unité de pile à combustible haute puissance destinée aux applications marines.



Le projet prévoit des installations à bord de plusieurs types de navires, y compris de grands navires de mer tels que les navires de ravitaillement à conteneurs et les transporteurs d'hydrogène liquéfié.



L'accord marque une avancée significative pour le développement des piles à combustible pour soutenir la décarbonation maritime.



Cette collaboration combine l'expertise d'ABB en intégration de systèmes avec les capacités uniques de HDF dans la conception et la production de grandes unités à piles à combustible.



HDF fournira la technologie de pile à combustible, tandis qu'ABB fournira les convertisseurs de puissance, la gestion de l'énergie ainsi que l'intégration électrique et de contrôle.



" Nous, à l'ABB, restons pleinement engagés dans le développement de technologies qui accélèrent la décarbonation maritime, et ce nouvel accord avec HDF représente une nouvelle avancée importante. " a déclaré Rune Braastad, président de la division Marine & Ports d'ABB.