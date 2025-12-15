ABB et HDF Energy ont signé un accord de développement conjoint (JDA) pour développer une unité de pile à combustible haute puissance destinée aux applications marines.
Le projet prévoit des installations à bord de plusieurs types de navires, y compris de grands navires de mer tels que les navires de ravitaillement à conteneurs et les transporteurs d'hydrogène liquéfié.
L'accord marque une avancée significative pour le développement des piles à combustible pour soutenir la décarbonation maritime.
Cette collaboration combine l'expertise d'ABB en intégration de systèmes avec les capacités uniques de HDF dans la conception et la production de grandes unités à piles à combustible.
HDF fournira la technologie de pile à combustible, tandis qu'ABB fournira les convertisseurs de puissance, la gestion de l'énergie ainsi que l'intégration électrique et de contrôle.
" Nous, à l'ABB, restons pleinement engagés dans le développement de technologies qui accélèrent la décarbonation maritime, et ce nouvel accord avec HDF représente une nouvelle avancée importante. " a déclaré Rune Braastad, président de la division Marine & Ports d'ABB.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
