ABB annonce avoir finalisé l'acquisition de l'activité d'électronique de puissance de Gamesa Electric en Espagne auprès de Siemens Gamesa, une opération annoncée initialement le 18 décembre 2024. L'entité visée a généré environ 145 MEUR de revenus sur l'exercice clos le 30 septembre 2025.
L'opération inclut des convertisseurs pour générateurs asynchrones à double alimentation (DFIG), des systèmes industriels de stockage d'énergie par batterie (BESS) et des onduleurs solaires de grande puissance, ainsi que deux usines à Madrid et Valence et quelque 400 employés répartis notamment en Inde, Chine, États-Unis et Australie. ABB a parallèlement conclu un accord de fourniture et de services avec Siemens Gamesa.
L'acquisition accroît d'environ 46 gigawatts la base installée de convertisseurs éoliens qu'ABB peut désormais servir et s'inscrit dans la stratégie de croissance rentable de la division Motion.
"En combinant la portée mondiale d'ABB et l'expertise de Gamesa Electric, l'entreprise se positionne pour capter la hausse de la demande et accélérer l'adoption des énergies renouvelables", a commenté Daniel Gerber, directeur de la ligne d'activité Renewable Power.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.