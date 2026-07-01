ABB annonce la finalisation de son acquisition de Specialtrasfo, un fabricant italien de transformateurs spécialisés en moyenne tension, incluant des transformateurs convertisseurs et redresseurs.
L'acquisition comprend trois sites de production en Italie et plus de 130 employés.
En 2025, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 80 millions d'euros, La transaction a été annoncée le 12 mai 2026, et les conditions financières n'ont pas été divulguées.
"L'augmentation de la demande mondiale d'électricité est un moteur clé de la demande croissante de transformateurs, un élément essentiel de la conversion industrielle d'électricité." indique le groupe.
Cela renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour répondre aux besoins des clients dans une grande variété d'industries, notamment l'énergie, les métaux, l'exploitation minière, le traitement industriel et les applications offshore.
" En combinant l'expertise de Specialtrasfo dans les transformateurs spécialisés avec celle du leadership d'ABB dans les entraînements et moteurs électriques, nos clients sont soutenus tout au long du cycle de vie en fournissant un partenaire unique et responsable pour la conception et la fourniture de composants et solutions clés dans des applications critiques. " a déclaré Joerg Stutz, responsable de la ligne commerciale de High Power Solutions, ABB.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (51,4%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (47,3%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (34,3%), Etats-Unis (29,1%), Amériques (8,3%), Chine (11%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.