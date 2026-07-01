ABB finalise l'acquisition de Specialtrasfo, un fabricant italien de transformateurs

ABB annonce la finalisation de son acquisition de Specialtrasfo, un fabricant italien de transformateurs spécialisés en moyenne tension, incluant des transformateurs convertisseurs et redresseurs.



L'acquisition comprend trois sites de production en Italie et plus de 130 employés.



En 2025, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 80 millions d'euros, La transaction a été annoncée le 12 mai 2026, et les conditions financières n'ont pas été divulguées.



"L'augmentation de la demande mondiale d'électricité est un moteur clé de la demande croissante de transformateurs, un élément essentiel de la conversion industrielle d'électricité." indique le groupe.



Cela renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour répondre aux besoins des clients dans une grande variété d'industries, notamment l'énergie, les métaux, l'exploitation minière, le traitement industriel et les applications offshore.



" En combinant l'expertise de Specialtrasfo dans les transformateurs spécialisés avec celle du leadership d'ABB dans les entraînements et moteurs électriques, nos clients sont soutenus tout au long du cycle de vie en fournissant un partenaire unique et responsable pour la conception et la fourniture de composants et solutions clés dans des applications critiques. " a déclaré Joerg Stutz, responsable de la ligne commerciale de High Power Solutions, ABB.