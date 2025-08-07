ABB fournira à Intertrade Hellas son système QCS NP1200

ABB annonce avoir été sélectionné par Intertrade Hellas pour équiper deux machines à papier tissu de son site d'Inofyta avec son système de contrôle qualité NP1200. La solution inclut des capteurs de précision, une intégration au système de contrôle distribué (DCS) et la plateforme ABB Ability History pour une gestion avancée des données.



La première installation est prévue fin octobre 2025 sur la ligne TM1, la seconde en 2026 pour TM2. Ce projet vise à améliorer la cohérence produit, l'efficacité opérationnelle et à poser les bases d'une future transformation numérique.



'Ce système performant dans des conditions difficiles renforce notre ambition d'optimisation durable', a commenté Konstantinos Kintis, coordinateur technique chez Intertrade Hellas.



