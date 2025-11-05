ABB annonce avoir été sélectionnée pour équiper la future installation de gaz naturel liquéfié (GNL) Ruwais d'ADNOC, première du genre entièrement électrique au Moyen-Orient. Située à 230 km à l'ouest d'Abou Dhabi, l'usine utilisera des moteurs électriques à la place de turbines à gaz pour ses deux trains de liquéfaction, afin de réduire les émissions.
Le groupe fournira son système de contrôle et de surveillance électrique (ECM), intégré à la plateforme ABB Ability System 800xA, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité du site.
Ce système permettra la détection rapide des défauts, l'optimisation des charges et la gestion de l'énergie en temps réel. Selon Bjarte Pedersen, vice-président senior d'ABB Energy Industries, 'l'électrification révèle tout le potentiel du GNL comme carburant de transition'.
Le projet, d'une capacité annuelle de 9,6 millions de tonnes, doit plus que doubler la production de GNL d'ADNOC Gas.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
