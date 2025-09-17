ABB annonce l'ouverture à Jüri (Estonie) d'un centre d'excellence dédié aux services pour générateurs d'éoliennes, ainsi qu'une nouvelle ligne de production de stators. L'initiative vise à répondre à la demande croissante de repowering et à améliorer la fiabilité des parcs éoliens.
Le centre propose des services avancés de réparation et de rénovation, avec des délais réduits de 50% par rapport à l'achat d'unités neuves. Les générateurs de remplacement peuvent être livrés en 5 à 10 jours, contre 22 à 25 semaines habituellement, permettant aux exploitants d'éviter jusqu'à 1,2 MEUR de pertes par turbine.
La ligne de production porte la capacité de fabrication des stators de 20 MW à 60 MW, renforçant l'offre pour les applications industrielles et maritimes. Daniel Gerber, directeur de la division Motion High Power, souligne que ce site constitue 'un levier stratégique pour la performance à long terme'.
Le ministre estonien de l'Économie Erkki Keldo salue un projet qui crée plusieurs dizaines d'emplois qualifiés et valorise l'expertise technologique du pays.
