ABB annonce l'ouverture à Dubaï d'un centre de formation et d'expérience client de 2500 m² représentant un investissement de 2 millions de dollars destiné à renforcer les compétences numériques et en IA de 2000 ingénieurs et techniciens par an dans les secteurs industriels, énergétiques et des bâtiments intelligents.

L'initiative vise à accompagner la forte croissance de la demande d'électricité aux Émirats arabes unis, attendue jusqu'à 4% par an d'ici 2035, et à accélérer l'adoption de technologies avancées pour améliorer la résilience énergétique et optimiser les investissements.

La nouvelle structure mettra l'accent sur les technologies moyenne et basse tension, la gestion numérique des actifs et les solutions de maintenance prédictive.

Le site facilitera également la modernisation des installations existantes en partageant les meilleures pratiques pour les mises à niveau et rétrofits, contribuant à l'efficacité, à la fiabilité et à la réduction des émissions.