ABB annonce l'ouverture d'une nouvelle usine et centre de recherche à Nottingham (Royaume-Uni) pour ses solutions Furse de mise à la terre et de protection contre la foudre.
L'investissement de 35 millions de dollars (27 MEUR) doit répondre à la demande croissante de protection des data centers, bâtiments, énergies renouvelables et réseaux de communication et transport.
Le site de 8800 m², 35% plus grand que l'ancienne implantation locale, devient un centre d'excellence mondial pour ces technologies. Il intègre un centre de tests, un espace de collaboration et une zone dédiée à la gamme de dispositifs de protection contre les surtensions (SPD).
Plus de 100 employés ont rejoint ce nouveau site, qui distribue chaque année des millions de composants Furse dans plus de 60 pays. Selon Andrea Castella, responsable Europe d'ABB Installation Products, cette expansion vise à 'rapprocher la production et la R&D des clients, tout en renforçant l'innovation et la durabilité'.
Publié le 24/09/2025 à 13:16
