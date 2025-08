ABB investit 100 MUSD dans un nouveau site R&D au Canada

ABB annonce un investissement de plus de 130 millions de dollars canadiens (environ 100 millions USD) pour créer un nouveau site de R&D et de production à Montréal, regroupant ses installations d'Iberville et de Saint-Jean-sur-Richelieu.



Ce site de 31 600 m², opérationnel en 2027, soutiendra la croissance dans les secteurs des services publics, des énergies renouvelables, du transport et du bâtiment. Plus de 600 emplois actuels seront transférés, avec des créations de postes à venir.



Le projet, soutenu à hauteur de 16 millions CAD par Investissement Québec, vise une réduction des émissions de plus de 95 %.

ABB a déjà investi 275 millions USD au Canada sur les dix dernières années.