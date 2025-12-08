ABB a annoncé le lancement de deux innovations majeures pour l'analyse continue de l'eau (CWA) : la famille AeroStar(TM) de capteurs à oxygène dissous et l'émetteur AWT424.
Cette offre combinée offre une solution numérique entièrement intégrée qui aide les clients à agir de manière plus efficace, durable et sûre.
AeroStar garantit une mesure stable et ultra-précise de la qualité de l'eau avec un entretien minimal dans des environnements industriels de plus en plus complexes, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts imprévus.
AeroStar est conçu pour des applications dans les secteurs de l'énergie, de la vapeur de procédé, des semi-conducteurs et de l'alimentation et des boissons.
" Les nouveaux capteurs AeroStar offrent une mesure d'oxygène dissous ultra-faible avec une précision et une fiabilité inégalées ", a déclaré David Martins, responsable technique de produit, analyse continue de l'eau au sein de la division Mesure & Analytique d'ABB.
" Leur conception robuste et leur connectivité numérique en font la solution idéale pour le contrôle de la corrosion dans les systèmes d'eau à vapeur et les applications d'eau ultra-pure, garantissant aux utilisateurs de conserver la confiance en procédés tout en réduisant significativement les besoins en maintenance. "
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
