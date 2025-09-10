ABB lance la série P-300 de transmetteurs de pression aux États-Unis

ABB annonce la commercialisation aux États-Unis de sa nouvelle gamme de transmetteurs de pression P-300, conçue pour des applications variées dans la pétrochimie, la chimie, l'énergie et le papier.



Pour rappel, un transmetteur de pression est un instrument de mesure utilisé dans l'industrie pour convertir une pression (d'un gaz ou d'un liquide) en un signal électrique standardisé.



Le modèle en question couvre des mesures de 0,05 kPa à 105 MPa avec une précision de 0,055%. Il intègre un écran HMI rétroéclairé et la fonction Digital Advanced Diagnostics via QR code pour faciliter la maintenance.



Selon Amina Hamidi, directrice de l'activité Instrumentation, cette innovation 'optimise le contrôle des procédés et améliore l'efficacité énergétique'. Associée aux joints à membrane Diaflex de la série S26, la gamme offre une protection renforcée en environnements abrasifs.



Elle bénéficie également d'une certification FM Approvals pour zones dangereuses et s'inscrit dans le portefeuille redessiné d'ABB, intégrant des analyses de cycle de vie et déclarations environnementales.