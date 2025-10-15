ABB annonce le lancement d'UNITROL 8000, une nouvelle génération de systèmes de régulation pour centrales électriques et applications industrielles. Ce système modulaire, capable de gérer des courants jusqu'à 2000 A, vise à améliorer la stabilité des réseaux et la fiabilité de la production face à la hausse de la demande et à l'intégration des énergies renouvelables.
Déjà installé par Limmatkraftwerke AG sur deux sites hydroélectriques près de Zurich, il réduit les arrêts non planifiés et facilite le pilotage des installations.
Selon Danilo Moresco, responsable de la division Power Reliability, la solution 'soutient activement la résilience du réseau dans le cadre de la transition énergétique'.
Conforme aux normes de cybersécurité et de sécurité électrique, UNITROL 8000 intègre un jumeau numérique, des outils d'analyse et un contrôle en temps réel.
ABB, qui a déjà déployé plus de 30 000 systèmes de la gamme UNITROL, renforce ainsi son offre pour la modernisation durable des infrastructures électriques.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
