ABB lance le système numérique UNITROL 8000 pour renforcer la stabilité des réseaux

ABB annonce le lancement d'UNITROL 8000, une nouvelle génération de systèmes de régulation pour centrales électriques et applications industrielles. Ce système modulaire, capable de gérer des courants jusqu'à 2000 A, vise à améliorer la stabilité des réseaux et la fiabilité de la production face à la hausse de la demande et à l'intégration des énergies renouvelables.



Déjà installé par Limmatkraftwerke AG sur deux sites hydroélectriques près de Zurich, il réduit les arrêts non planifiés et facilite le pilotage des installations.



Selon Danilo Moresco, responsable de la division Power Reliability, la solution 'soutient activement la résilience du réseau dans le cadre de la transition énergétique'.



Conforme aux normes de cybersécurité et de sécurité électrique, UNITROL 8000 intègre un jumeau numérique, des outils d'analyse et un contrôle en temps réel.



ABB, qui a déjà déployé plus de 30 000 systèmes de la gamme UNITROL, renforce ainsi son offre pour la modernisation durable des infrastructures électriques.