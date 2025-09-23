ABB lance un chromatographe de gaz avec cybersécurité intégrée

ABB annonce le lancement du GCP100, premier chromatographe de gaz du marché intégrant des fonctions de cybersécurité. Destiné aux secteurs du gaz naturel, du biogaz, du pétrole et de la pétrochimie, il offre une analyse en temps réel plus sécurisée et précise.



L'appareil supprime le recours à des dispositifs tiers grâce à un chiffrement intégré, réduisant les risques pour des infrastructures critiques. Jean-René Roy, directeur mondial Measurement & Analytics, souligne que cette nouvelle génération 'devient la référence pour les industries'.



Le GCP100 se distingue par une plage de température étendue (60°-100°C), une détection jusqu'à 1 ppm et une consommation réduite en gaz et énergie (12 W). Sa conception modulaire et ses fonctionnalités numériques (IA, QR code dynamique, écran 4 pouces) visent à réduire de 75% les arrêts liés à la maintenance et à abaisser les coûts totaux de possession.