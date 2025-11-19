ABB annonce le lancement de AquaMaster4, un débitmètre électromagnétique intégrant la technologie MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) afin d'améliorer la détection des fuites et la gestion en temps réel des réseaux d'eau.
La solution permet aux opérateurs de repérer instantanément des anomalies de débit, réduisant pertes d'eau et coûts de maintenance. Elle transmet également des données de pression en continu, facilitant des ajustements dynamiques qui prolongent la durée de vie des infrastructures.
Raghu KumarNV, de la division Measurement & Analytics, affirme que cette innovation 'offre des informations dynamiques sur l'équilibre offre-demande et permet un pilotage plus intelligent des réseaux'.
L'outil peut en outre suivre l'état et la consommation énergétique des équipements, ouvrant la voie à des analyses prédictives. Cette nouvelle version prolonge une série d'avancées d'AquaMaster, déjà primée en 2025 pour son innovation.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
