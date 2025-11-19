ABB annonce le lancement de AquaMaster4, un débitmètre électromagnétique intégrant la technologie MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) afin d'améliorer la détection des fuites et la gestion en temps réel des réseaux d'eau.

La solution permet aux opérateurs de repérer instantanément des anomalies de débit, réduisant pertes d'eau et coûts de maintenance. Elle transmet également des données de pression en continu, facilitant des ajustements dynamiques qui prolongent la durée de vie des infrastructures.

Raghu KumarNV, de la division Measurement & Analytics, affirme que cette innovation 'offre des informations dynamiques sur l'équilibre offre-demande et permet un pilotage plus intelligent des réseaux'.

L'outil peut en outre suivre l'état et la consommation énergétique des équipements, ouvrant la voie à des analyses prédictives. Cette nouvelle version prolonge une série d'avancées d'AquaMaster, déjà primée en 2025 pour son innovation.