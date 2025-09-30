ABB lance un logiciel d'optimisation pour les usines de pâte à papier
Publié le 30/09/2025 à 16:56
La solution intègre trois volets clés : traçabilité de bout en bout, optimisation économique et résilience opérationnelle. Elle permet un suivi en temps réel des flux et variables critiques, ainsi que la modélisation de scénarios pour mieux gérer la demande, les arrêts et les goulots d'étranglement.
Selon Sanjit Shewale, directeur mondial Digital de la division Process Industries, cette technologie transforme la complexité opérationnelle en actions coordonnées, rapprochant planification et exploitation pour accroître l'efficacité et préparer des usines plus autonomes.
Ce lancement renforce la gamme ABB Ability, dédiée à l'industrie papetière et conçue pour extraire plus de valeur des actifs existants tout en répondant aux défis de transition énergétique et de renouvellement des compétences.