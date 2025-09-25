ABB annonce l'ouverture d'une ligne de rénovation de générateurs hydroélectriques dans son usine Ring Motor de Bilbao, en Espagne. L'initiative s'appuie sur l'héritage du site, où plus de 240 générateurs ont été produits en 90 ans.
L'entreprise vise à accompagner le secteur européen de l'hydroélectricité, dont l'infrastructure vieillissante assure encore 20% de la production d'électricité. Les premiers contrats proviennent d'Espagne et de Norvège.
Les nouveaux générateurs, conçus avec des technologies avancées comme le système d'isolation Micadur, permettront d'améliorer la sécurité, l'efficacité et de réduire les pertes d'énergie.
Mikel Torre, directeur général d'ABB Ring Motors Espagne, rappelle que 'les chaînes d'approvisionnement locales et les pratiques de relocalisation sont essentielles pour garantir des délais rapides et la qualité de service'.
La nouvelle ligne fonctionnera parallèlement à la production de moteurs annulaires destinés à l'industrie minière, précise ABB.
ABB lance une ligne de rénovation de générateurs hydroélectriques en Espagne
Publié le 25/09/2025 à 09:52
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager