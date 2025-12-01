ABB mis à l'honneur pour sa durabilité via la médaille Platine d'EcoVadis

ABB annonce avoir obtenu la médaille Platine d'EcoVadis avec un score de 84/100, la classant dans le top 1% des 130 000 entreprises évaluées dans le monde. Cette distinction reflète une amélioration de 9 points en un an et repose sur une analyse factuelle des pratiques dans l'Environnement, le Travail et les Droits humains, l'Éthique et les Achats responsables.

Cette évaluation "atteste de notre transparence et de nos progrès" souligne Anke Hampel, directrice du développement durable du groupe, précisant que 97% de l'empreinte carbone du groupe provient de la chaîne de valeur de ses clients.

La reconnaissance d'EcoVadis renforce la crédibilité de la stratégie durable d'ABB, structurée autour d'une feuille de route intégrée visant une société bas carbone, la préservation des ressources et le progrès social. Les objectifs climatiques du groupe, validés en 2024 par la Science Based Targets initiative (SBTi), couvrent les émissions opérationnelles (scopes 1 et 2) ainsi que celles de la chaîne de valeur (scope 3).