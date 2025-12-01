ABB annonce avoir obtenu la médaille Platine d'EcoVadis avec un score de 84/100, la classant dans le top 1% des 130 000 entreprises évaluées dans le monde. Cette distinction reflète une amélioration de 9 points en un an et repose sur une analyse factuelle des pratiques dans l'Environnement, le Travail et les Droits humains, l'Éthique et les Achats responsables. Cette évaluation "atteste de notre transparence et de nos progrès" souligne Anke Hampel, directrice du développement durable du groupe, précisant que 97% de l'empreinte carbone du groupe provient de la chaîne de valeur de ses clients. La reconnaissance d'EcoVadis renforce la crédibilité de la stratégie durable d'ABB, structurée autour d'une feuille de route intégrée visant une société bas carbone, la préservation des ressources et le progrès social. Les objectifs climatiques du groupe, validés en 2024 par la Science Based Targets initiative (SBTi), couvrent les émissions opérationnelles (scopes 1 et 2) ainsi que celles de la chaîne de valeur (scope 3).
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
