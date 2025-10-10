ABB annonce la modernisation des systèmes d'automatisation de la centrale à gaz Maxima (900 MW) d'ENGIE aux Pays-Bas. Le projet vise à assurer la fiabilité opérationnelle et à préparer l'installation à un futur co-fonctionnement à l'hydrogène vert.

La société installera son système ABB Ability System 800xA, en remplacement des anciens systèmes Advant et Alspa, pour renforcer la cybersécurité et optimiser le contrôle des turbines.

Les travaux incluent la mise à niveau du simulateur complet de la centrale pour la formation et l'optimisation, ainsi que le remplacement de l'automatisation de l'unité d'eau déminéralisée. Un contrat de maintenance de trois ans accompagnera la modernisation, prévue pour 2027.

Selon Marco Siebelink, directeur des opérations de la centrale Maxima, cette évolution 'garantira une production flexible et bas carbone tout en sécurisant l'approvisionnement'.