ABB annonce la modernisation des systèmes d'automatisation de la centrale à gaz Maxima (900 MW) d'ENGIE aux Pays-Bas. Le projet vise à assurer la fiabilité opérationnelle et à préparer l'installation à un futur co-fonctionnement à l'hydrogène vert.
La société installera son système ABB Ability System 800xA, en remplacement des anciens systèmes Advant et Alspa, pour renforcer la cybersécurité et optimiser le contrôle des turbines.
Les travaux incluent la mise à niveau du simulateur complet de la centrale pour la formation et l'optimisation, ainsi que le remplacement de l'automatisation de l'unité d'eau déminéralisée. Un contrat de maintenance de trois ans accompagnera la modernisation, prévue pour 2027.
Selon Marco Siebelink, directeur des opérations de la centrale Maxima, cette évolution 'garantira une production flexible et bas carbone tout en sécurisant l'approvisionnement'.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
