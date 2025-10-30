ABB annonce avoir obtenu la certification de niveau de maturité 5 (ML5), la plus élevée du modèle CMI, pour son système de gestion de la sécurité fonctionnelle (FSMS). Cette distinction, délivrée par TÜV Rheinland, s'applique aux Centres d'exécution de la sécurité (SEC) d'ABB situés en Allemagne, en Italie, en Norvège et à Singapour.
Cette reconnaissance atteste de la conformité des processus d'ABB aux normes internationales CEI 61508 et CEI 61511, ainsi que de l'optimisation de ses structures et pratiques de sécurité. Selon Wolf Rückwart, responsable de la sécurité fonctionnelle et de la cybersécurité chez TÜV Rheinland, cette certification reflète 'la rigueur avec laquelle ABB applique les standards les plus élevés du secteur'.
Rinol Pereira, responsable Produits et Technologies de la division Énergie d'ABB, souligne que cette distinction confirme le leadership du groupe en matière de sécurité industrielle et de cybersécurité.