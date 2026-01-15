ABB obtient la note A du CDP pour l'eau et le climat
Le groupe industriel suisse franchit une étape majeure dans sa stratégie de durabilité en obtenant la note maximale pour sa gestion de l'eau et du climat, rejoignant ainsi l'élite mondiale de la transparence environnementale.
ABB indique avoir obtenu la note A pour le climat, pour la troisième année consécutive, ainsi que pour la gestion de l'eau dans le classement 2025 du Projet de divulgation du carbone (CDP), une organisation à but non lucratif de référence.
Cette performance place l'entreprise parmi les 1% des 22 100 sociétés évaluées ayant atteint ce double niveau d'excellence. Anke Hampel, responsable du développement durable du groupe, souligne que l'accession à la liste A pour l'eau témoigne d'un "renforcement de l'attention portée à l'exposition aux risques liés à l'eau" et d'un engagement accru auprès des fournisseurs.
Le groupe réalise des évaluations annuelles sur ses 320 sites mondiaux, avec une priorité pour les 91 zones en situation de stress hydrique. Illustration concrète de cette stratégie, l'usine de Nelamangala en Inde a reçu la certification or de l'Alliance pour l'intendance de l'eau (AWS), recyclant 85% de ses eaux traitées et reconstituant les nappes phréatiques plus rapidement qu'elle ne les consomme.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.