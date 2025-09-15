ABB obtient une certification européenne pour son système CEM-DAS

ABB annonce être la première entreprise à obtenir la certification complète EN 17255 pour son système d'acquisition et de gestion de données d'émissions (CEM-DAS). Le certificat, délivré par un organisme accrédité, garantit un traitement des données conforme, fiable et indépendant des fournisseurs.



Cette certification renforce la transparence et la comparabilité des rapports d'émissions dans l'Union européenne et au-delà, répondant aux exigences réglementaires de plus en plus strictes.



Jean-René Roy, responsable mondial Measurement & Analytics, souligne que 'comme la norme EN 14181 il y a 20 ans, l'EN 17255 transforme le rôle des systèmes DAHS (Data Acquisition and Handling System, soit système d'acquisition et de gestion des données) dans la conformité environnementale'.



Déjà largement utilisé dans l'énergie, le pétrole et gaz, le ciment et la chimie, le CEM-DAS certifié permet aux opérateurs d'assurer conformité et traçabilité. ABB confirme ainsi sa position de leader en surveillance continue des émissions, avec plus de 50 000 systèmes certifiés installés dans le monde.