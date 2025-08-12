ABB parmi les 10 principaux fournisseurs de copilotes IA industriels

ABB annonce avoir été classée par le cabinet d'analyse Verdantix parmi les 10 fournisseurs mondiaux de copilotes industriels basés sur l'intelligence artificielle générative à suivre en 2025.



Cette distinction souligne le rôle de son outil ABB Ability Genix Copilot, intégré aux opérations industrielles pour améliorer efficacité, productivité et durabilité grâce à l'analyse contextuelle des données.



L'intégration avec des solutions comme GMD Copilot et My Measurement Assistant+ renforce son adoption par les équipes terrain.



Lancé en 2024 avec Microsoft via Azure OpenAI Service, Genix Copilot a permis à des clients de réduire leurs coûts d'exploitation et d'optimiser la production et l'énergie. Cette reconnaissance s'ajoute au statut de Leader d'ABB dans le Green Quadrant 2024 de Verdantix pour les solutions de gestion de performance des actifs.