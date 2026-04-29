De l'enfer boursier au début des années 2000 à l'apogée de l'ère de l'infrastructure IA : ABB signe l'un des redressements les plus spectaculaires de la scène industrielle. Mais derrière cette ascension, la pression monte à chaque publication.

ABB, c'est l'histoire d'un succès qui a failli virer au cauchemar au tournant du millénaire. Trop vite, trop fort, trop haut, l'entreprise est passée très près de l'effondrement, avant un recentrage brutal, qui a vu les effectifs fondre de moitié entre 1995 et 2005. ABB se concentre désormais sur trois divisions : l'électrification, le mouvement et l'automatisation. Des métiers parfaitement en phase avec les besoins de l'époque.

Après des années de restructuration, le géant helvético-suédois s'impose aujourd'hui comme un leader incontesté. Sous l'impulsion de Björn Rosengren, ABB a redressé sa rentabilité et séduit les investisseurs. Si le groupe s'apprête à retrouver ses sommets historiques, les efforts passés ne suffisent pas à expliquer cette ascension fulgurante.

La poule aux oeufs d'or

Encore une fois, l'IA dicte le rythme des mutations industrielles. L'alimentation électrique des centres de données constitue désormais un goulot d'étranglement majeur. Aux Etats-Unis, la demande explose : les commandes du groupe ont bondi de 67% au premier trimestre 2026. Avec des délais de livraison de 12 à 24 mois, la progression de 22% du carnet de commandes offre une visibilité solide sur les résultats à venir.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande d'électricité des centres de données devrait plus que doubler d'ici 2030. En tant que fournisseur, ABB devrait tirer profit de cette tendance. C'est le même vent arrière qui a poussé Schneider Electric. La similarité des variations boursières entre les deux entreprises depuis 5 ans est confondante.

En parallèle, le segment "Motion" d'ABB a vu ses commandes augmenter de 9%. Quant à l'automatisation, sa croissance se limite à 5%, mais elle est portée par une demande robuste dans le maritime et les ports.

La dynamique actuelle ne doit pas occulter un défi majeur pour la société.

La rançon du succès

Il ne s'agit pas de remettre en cause la santé de l'entreprise ou ses résultats. Cependant, l'attention des investisseurs doit se porter sur la valorisation d'ABB. La restructuration évoquée plus haut a poussé la progression des marges et la rationalisation des coûts dans leurs retranchements. L'engouement du marché pour la position stratégique de la société dans la chaîne d'approvisionnement des centres de données a fait le reste.

La question est désormais de savoir quels leviers la société peut encore actionner. La hausse des revenus liés à l'infrastructure IA semble déjà intégrée , tandis que le potentiel d'optimisation est limité. Un PER de 27x n'est pas nécessairement un signal négatif, mais pour un conglomérat industriel, la marge d'erreur à ce niveau de valorisation est quasi nulle. Les analystes s'attendent à un plateau pour le bénéfice par action au cours des années à venir, ce qui signifie que la hausse est largement dans les cours. Reste l'appartenance à la grande famille de l'IA, qui déplace des montagnes (et des multiples de valorisation). C'est le principal vecteur d'appréciation de l'action, toutes choses égales par ailleurs. Acheter ABB sur ces niveaux, c'est acheter la poursuite d'un supercycle technologique.