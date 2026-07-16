Coup de théâtre à Londres, ABB dégaine le plus gros chèque de son histoire pour rafler Rotork à 5,5 MdsUSD, propulsant l'action britannique dans la stratosphère. Un déclic qui fait presque oublier la pluie d'upgrades qui arrose ASML et la déconvenue nordique de Telenor.
Rotork (+67%) : le fabricant britannique d'actionneurs industriels s'envole après l'annonce d'une offre de rachat d'ABB à 5,5 MdsUSD, la plus grande acquisition de l'histoire du groupe suisse. La transaction valorise le spécialiste des vannes et automatismes à un niveau record, saluée par les marchés dès l'ouverture.
Indutrade (+9%) : tire les marrons de la publication de son rapport semestriel, le consensus Bloomberg tablant sur un EBITA de 1 208 MSEK contre 1 115 MSEK un an plus tôt. Le conglomérat industriel suédois franchit sans encombre la barre attendue par les investisseurs.
Vitrolife (+7%) : double la mise avec un résultat d'exploitation à 197 MSEK contre 157 MSEK attendus au 2e trimestre, la marge grimpant à 23% grâce à la rationalisation du portefeuille et la discipline sur les coûts. Le suédois de la médecine reproductive lance dans la foulée un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 500 MSEK, signal fort adressé aux marchés.
Gränges (+6%) : dépasse les attentes au 2e trimestre avec un CA à 9 620 MSEK (+38% vs 8 920 MSEK attendus) et un résultat opérationnel ajusté à 580 MSEK contre 505 MSEK espérés. Le lamineur suédois d'aluminium confirme sa dynamique commerciale, la croissance des volumes et les gains de parts de marché justifiant l'accueil favorable.
De'Longhi (+4%) : entre dans le radar de Goldman Sachs qui initie le suivi à acheter avec un objectif de 51 EUR. Le fabricant italien d'électroménager premium (machines à café Nespresso) séduit la banque américaine dès le démarrage de la couverture.
Diploma (+3%) : salue son point d'activité sur neuf mois, assorti d'un relèvement des prévisions pour l'exercice 2026. Le distributeur industriel britannique envoie un signal de confiance quant à la trajectoire du groupe.
ASML (+2%) : profite d'une vague de relèvements d'objectifs après des résultats du 2e trimestre jugés exceptionnels : Bernstein pousse sa cible de 2 300 EUR à 2 500 EUR, Deutsche Bank de 1 800 EUR à 2 150 EUR, RBC anticipant en outre une croissance soutenue jusqu'en 2028. Le numéro un mondial de la lithographie fait carton plein auprès des brokers. Actions en baisse
Telenor (-10%) : plonge après avoir révisé à la baisse ses perspectives 2026 dans le sillage de résultats décevants au 2e trimestre. L'opérateur télécom norvégien alerte le marché sur sa trajectoire opérationnelle, l'ajustement des objectifs annuels sonnant comme un signal d'alarme.
Partners Group (-7%) : essuie un double coup de rabot avec BNP Paribas (objectif ramené de 760 CHF à 690 CHF) et Jefferies (de 760 CHF à 710 CHF), les deux brokers conservant néanmoins leurs recommandations. Le gestionnaire d'actifs suisse paie surtout un reflux de 3,8 MdsCHF sur les fonds Evergreen, éclipsant la hausse des actifs sous gestion au 1er semestre.
CSG (-3%) : recule paradoxalement après l'annonce du lancement d'un complexe d'artillerie de 632 MUSD aux Etats-Unis, le marché préférant prendre ses bénéfices sur fond de valorisation tendue. Le groupe néerlandais de défense pâtit d'un accueil prudent malgré ce contrat d'envergure.
Rotork plc est une société basée au Royaume-Uni. La société est un fournisseur de solutions intelligentes de régulation de débit pour les applications critiques. Elle opère à travers trois divisions axées sur des marchés finaux, à savoir le pétrole et le gaz, l'eau et l'énergie, ainsi que la chimie, les procédés et l'industrie (CPI). Elle propose des actionneurs industriels électriques, des actionneurs électriques intelligents, des actionneurs électrohydrauliques, des actionneurs hydrauliques à usage intensif, des actionneurs hydrauliques à usage modéré, des actionneurs pour le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), des actionneurs modulants de précision, des systèmes de contrôle de débit et de pression ainsi que de filtration, des accessoires pour réducteurs, des stations maîtresses, des réseaux et protocoles, des réducteurs multitours, des réducteurs à quart de tour, des positionneurs et régulateurs de vannes, des capteurs CVC, des vannes d’instrumentation, de l’instrumentation électrique, des interrupteurs de fin de course et des transmetteurs de position. Ses solutions comprennent l’Ethernet intégré, des solutions packagées, le captage et le stockage du carbone (CSC), les gaz industriels, le dessalement, le méthane et la réduction des émissions.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.