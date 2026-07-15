ABB réalise l'acquisition de Advantics en France

ABB annonce l'acquisition de Advantics, un fournisseur spécialisé de solutions de conversion de puissance à base de carbure de silicium basé en France.



Cette acquisition élargit le portefeuille de courant continu (DC) d'ABB et positionne l'entreprise pour répondre à la demande croissante de solutions DC efficaces dans les centres de données, les microréseaux industriels, la production d'énergie et les infrastructures VE.



Les conditions financières n'ont pas été divulguées. La transaction devrait être finalisée d'ici le quatrième trimestre 2026.



L'acquisition d'Advantics ajoute une technologie de conversion de puissance en carbure de silicium à haute efficacité au portefeuille DC plus large d'ABB, renforçant les éléments nécessaires pour concevoir, protéger, convertir, distribuer et gérer l'énergie dans de nouvelles architectures électriques.



Massimiliano Cifalitti, président de la division Smart Power d'ABB, a déclaré : "Ensemble, nous accélérerons le développement et la livraison de solutions DC de nouvelle génération."



Michal Elias, fondateur et DG d'Advantics, a déclaré : "A mesure que le monde s'électrifie, les opportunités d'innovation sont sans précédent et la demande pour une conversion efficace et intelligente de l'énergie s'accélère plus vite que jamais. Ensemble, nous façonnerons l'infrastructure qui alimentera la transition énergétique et la transformation numérique pour la prochaine décennie."