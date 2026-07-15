ABB annonce l'acquisition de Advantics, un fournisseur spécialisé de solutions de conversion de puissance à base de carbure de silicium basé en France.
Cette acquisition élargit le portefeuille de courant continu (DC) d'ABB et positionne l'entreprise pour répondre à la demande croissante de solutions DC efficaces dans les centres de données, les microréseaux industriels, la production d'énergie et les infrastructures VE.
Les conditions financières n'ont pas été divulguées. La transaction devrait être finalisée d'ici le quatrième trimestre 2026.
L'acquisition d'Advantics ajoute une technologie de conversion de puissance en carbure de silicium à haute efficacité au portefeuille DC plus large d'ABB, renforçant les éléments nécessaires pour concevoir, protéger, convertir, distribuer et gérer l'énergie dans de nouvelles architectures électriques.
Massimiliano Cifalitti, président de la division Smart Power d'ABB, a déclaré : "Ensemble, nous accélérerons le développement et la livraison de solutions DC de nouvelle génération."
Michal Elias, fondateur et DG d'Advantics, a déclaré : "A mesure que le monde s'électrifie, les opportunités d'innovation sont sans précédent et la demande pour une conversion efficace et intelligente de l'énergie s'accélère plus vite que jamais. Ensemble, nous façonnerons l'infrastructure qui alimentera la transition énergétique et la transformation numérique pour la prochaine décennie."
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (51,4%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (47,3%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (34,3%), Etats-Unis (29,1%), Amériques (8,3%), Chine (11%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.