ABB réalise l'acquisition de Specialtrasfo en Italie

ABB a signé un accord pour acquérir Specialtrasfo, un fabricant italien de transformateurs spécialisés en moyenne tension (MV).

Cette acquisition permet à ABB d'offrir à ses clients une solution de groupe motopropulseur entièrement optimisée.



La transaction devrait être conclue au troisième trimestre 2026. L'activité sera intégrée à la division Motion High Power d'ABB. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.



Specialtrasfo possède trois sites de fabrication dans le nord de l'Italie avec un total de 130 employés.



En 2025, la société a généré un chiffre d'affaires d'environ 80 millions d'euros. L'offre qu'ABB acquiert se concentre sur des transformateurs spécialisés pour diverses applications industrielles, notamment l'énergie, la mer, les métaux, les mines, les traitements industriels et les applications offshore.



" Cette acquisition stratégique élargit notre offre et renforce la résilience de notre chaîne d'approvisionnement dans les transformateurs à forte demande, renforçant la capacité d'ABB à fournir des solutions fiables et intégrées. En combinant des moteurs, entraînements et transformateurs de haute puissance dans un seul portefeuille de haute qualité, nous continuons d'aider les clients à répondre avec confiance à leurs besoins spécifiques du secteur. " a déclaré Juha Koskela, président de la division Motion High Power d'ABB.