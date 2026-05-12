Cette acquisition permet à ABB d'offrir à ses clients une solution de groupe motopropulseur entièrement optimisée.
La transaction devrait être conclue au troisième trimestre 2026. L'activité sera intégrée à la division Motion High Power d'ABB. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.
Specialtrasfo possède trois sites de fabrication dans le nord de l'Italie avec un total de 130 employés.
En 2025, la société a généré un chiffre d'affaires d'environ 80 millions d'euros. L'offre qu'ABB acquiert se concentre sur des transformateurs spécialisés pour diverses applications industrielles, notamment l'énergie, la mer, les métaux, les mines, les traitements industriels et les applications offshore.
" Cette acquisition stratégique élargit notre offre et renforce la résilience de notre chaîne d'approvisionnement dans les transformateurs à forte demande, renforçant la capacité d'ABB à fournir des solutions fiables et intégrées. En combinant des moteurs, entraînements et transformateurs de haute puissance dans un seul portefeuille de haute qualité, nous continuons d'aider les clients à répondre avec confiance à leurs besoins spécifiques du secteur. " a déclaré Juha Koskela, président de la division Motion High Power d'ABB.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (51,4%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (47,3%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (34,3%), Etats-Unis (29,1%), Amériques (8,3%), Chine (11%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.