ABB remporte le plus vaste projet mondial d'électrification à quai à Rotterdam, titre en hausse
Le groupe d'ingénierie suisse ABB a conclu un accord stratégique avec Rotterdam Shore Power (RSP) pour équiper le premier port d'Europe du plus grand système d'alimentation électrique à quai au monde, marquant une étape clé vers la décarbonation maritime européenne.
ABB annonce avoir été sélectionné pour concevoir et construire des infrastructures d'une capacité totale supérieure à 100 mégavoltampères (MVA) au sein du port de Rotterdam. Ce projet d'envergure, dont la mise en service est prévue pour le second semestre 2028, desservira trois terminaux de conteneurs en eaux profondes.
Grâce à cette technologie, jusqu'à 32 navires pourront se brancher simultanément, permettant de réduire les émissions annuelles de dioxyde de carbone de 96,000 tonnes dès 2030.
Cette initiative anticipe la réglementation européenne FuelEU Maritime, qui imposera l'usage de technologies à zéro émission aux grands navires dès le 1er janvier 2030.
Selon Rune Braastad, Président de la division Marine et Ports d'ABB, ce projet démontre l'expertise du groupe pour livrer des solutions de bout en bout "du concept à la connexion", tout en minimisant les interruptions opérationnelles. Le contrat inclut également un système de contrôle commande et d'acquisition de données (SCADA) pour la gestion de l'énergie et la facturation, ainsi qu'un accord de service pluriannuel.
Le titre gagne près de 1,5% à Zurich après cette annonce.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.