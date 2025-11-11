ABB renforce la connectivité de ses débitmètres électromagnétiques avec Ethernet-APL
Publié le 11/11/2025 à 12:19
Selon Krishna Prashanth, directeur de la ligne de produits mondiale chez ABB Measurement & Analytics, cette avancée offre 'un bond en performance de mesure grâce à la transmission haut débit même en zones à risque'.
Ethernet-APL, développé par 12 acteurs du secteur et quatre organismes de normalisation, assure un débit jusqu'à 10 Mbps sur 1000 mètres via un câble unique transportant alimentation et données, tout en garantissant la sécurité intrinsèque.
ABB souligne que ses dispositifs intègrent des protections conformes à ses standards internes de cybersécurité (MCSR).