ABB renforce son partenariat avec Applied Digital pour les data centers dédiés à l'IA

ABB annonce l'élargissement de son partenariat avec Applied Digital, un constructeur et exploitant de centres de données de nouvelle génération, afin de fournir une infrastructure électrique moyenne tension pour un second campus 'AI factory' de Applied Digital.



Situé dans le Dakota du Nord (États-Unis), ce campus, baptisé Polaris Forge 2, représente une capacité de 300 MW répartie sur deux bâtiments qui seront mis en service entre 2026 et 2027.



Concrètement, ABB livrera une architecture électrique moyenne et basse tension intégrant sa technologie HiPerGuard d'alimentation sans interruption (UPS) et des appareillages de commutation avancés. Cette configuration permettra d'accroître la densité énergétique, la fiabilité et l'efficacité tout en réduisant les coûts et les délais de mise en service.



Massimiliano Cifalitti, président d'ABB Smart Power, a souligné que cette coopération représentait 'une avancée majeure pour les infrastructures d'IA à grande échelle'. Aucun détail financier n'a été communiqué pour le moment.



Les deux sociétés n'en sont pas à leur coup d'essai. Pour rappel, ABB et Applied Digital avaient mis en place un premier partenariat en juin 2025 autour d'un premier centre de données de 400 MW, lui aussi situé dans le Dakota du Nord.