ABB annonce son partenariat avec Energy Impact Partners (EIP) afin d'intégrer une coalition mondiale dédiée à l'innovation technologique dans l'électrification et l'automatisation industrielles. L'industriel suisse entend ainsi identifier et soutenir des entreprises de rupture axées sur l'efficacité énergétique et la décarbonation, en particulier pour renforcer la stratégie de sa division Motion.

Analia Troncoso, directrice mondiale Stratégie, Développement et Durabilité d'ABB Motion, souligne rechercher "une innovation de rupture pour fournir des solutions plus efficaces et décarbonées". Chao Wu, responsable d'ABB Group Ventures, salue une collaboration permettant de "pousser les frontières technologiques".

Fort de plus de 80 partenaires et de plus de 4.5 milliards de dollars (ensuite USD) sous gestion, EIP vise à accélérer la transition énergétique via un modèle d'engagement collaboratif.

Le titre ABB gagne près de 0,8% ce matin à Zurich et enregistre une progression de l'ordre de 20% depuis le début de l'année.