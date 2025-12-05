ABB annonce son partenariat avec Energy Impact Partners (EIP) afin d'intégrer une coalition mondiale dédiée à l'innovation technologique dans l'électrification et l'automatisation industrielles. L'industriel suisse entend ainsi identifier et soutenir des entreprises de rupture axées sur l'efficacité énergétique et la décarbonation, en particulier pour renforcer la stratégie de sa division Motion.
Analia Troncoso, directrice mondiale Stratégie, Développement et Durabilité d'ABB Motion, souligne rechercher "une innovation de rupture pour fournir des solutions plus efficaces et décarbonées". Chao Wu, responsable d'ABB Group Ventures, salue une collaboration permettant de "pousser les frontières technologiques".
Fort de plus de 80 partenaires et de plus de 4.5 milliards de dollars (ensuite USD) sous gestion, EIP vise à accélérer la transition énergétique via un modèle d'engagement collaboratif.
Le titre ABB gagne près de 0,8% ce matin à Zurich et enregistre une progression de l'ordre de 20% depuis le début de l'année.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
