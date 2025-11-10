ABB signe un accord avec VoltaGrid pour l'alimentation électrique de ses centres de données aux États-Unis
Publié le 10/11/2025 à 12:20
ABB va fournir une technologie de stabilisation de réseau critique. Le projet soutiendra une électricité fiable et stable pour plusieurs installations que VoltaGrid a en construction aux États-Unis pour des projets d'infrastructure d'IA.
La livraison du projet devrait commencer en décembre 2025 et les premières unités devraient être opérationnelles d'ici avril 2026.
' Fournir une production d'énergie stable, fiable et efficace est essentiel pour permettre la croissance des centres de données. Nos solutions intégrées d'automatisation, d'électrification et de numérisation jouent un rôle important pour répondre à la demande croissante tout en maintenant la sécurité énergétique' a déclaré Per Erik Holsten, président de la division Energy Industries d'ABB.