ABB annonce la signature d'un accord-cadre avec SwitcH2 pour concevoir et fournir des solutions d'automatisation et d'électrification destinées à un navire flottant de production, stockage et déchargement (FPSO) d'ammoniac vert au large du Portugal. L'unité intégrera un électrolyseur de 300 MW alimenté par de l'électricité renouvelable, capable de produire jusqu'à 243 000 tonnes d'ammoniac vert par an.
Le projet, soutenant la décarbonation du transport maritime, utilisera l'eau de mer et l'azote de l'air pour produire et stocker l'ammoniac avant transfert vers des navires-citernes. ABB fournira notamment un module électrique préfabriqué, des systèmes de distribution et son système de contrôle intégré ABB Ability 800xA.
Per Erik Holsten, président de la division Energy Industries d'ABB, souligne que cette initiative 'démontre comment l'automatisation et l'électrification peuvent rendre le secteur maritime plus propre et plus efficace'.
La décision finale d'investissement est attendue pour le 3e trimestre 2026.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
