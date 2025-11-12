ABB signe un contrat-cadre de 5 ans avec Hynamics pour ses stations hydrogène
Publié le 12/11/2025 à 14:35
Ce contrat, remporté après un appel d'offres concurrentiel, consolide la collaboration initiée en 2021 autour de solutions digitales comme Optimax. Le système intègre notamment les études HAZOP (analyse des risques et d'opérabilité) et les boucles de sécurité SIL (niveaux d'intégrité de sécurité), assurant la conformité aux normes industrielles les plus strictes.
Pour ABB, cet accord illustre son engagement à accompagner la transition énergétique grâce à des solutions digitales, sûres et interconnectées pour les procédés hydrogène.