ABB annonce avoir remporté un contrat pour concevoir, fournir, installer et mettre en service l'infrastructure électrique principale du nouveau site sidérurgique sans énergie fossile de SSAB à Luleå, en Suède.
Ce projet, qui s'étendra de 2025 à 2028, comprend la fourniture complète des équipements moyenne et basse tension, transformateurs, systèmes de secours et contrôle automatisé.
L'usine remplacera les installations actuelles et devrait entrer en production fin 2029. SSAB estime que ce site réduira ses émissions de CO2 de 2,8 millions de tonnes par an, soit une baisse de 90%, contribuant à réduire de 7% les émissions totales de la Suède.
Selon Carl Orrling, directeur technique de SSAB, la coopération avec ABB permettra de 'réduire les coûts et d'améliorer la flexibilité de production'. ABB souligne que la fiabilité de l'alimentation électrique constitue un pilier essentiel pour la sidérurgie décarbonée.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
