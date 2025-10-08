ABB et le groupe minier et minéral suédois LKAB ont signé un protocole d'accord (MoU) pour former un partenariat technologique stratégique visant à façonner l'avenir de l'exploitation minière.
L'accord vise à accélérer la transition vers une mine entièrement électrique, automatisée et connectée, en améliorant la sécurité, la durabilité et la productivité.
Les deux groupes collaboreront sur des systèmes énergétiques avancés, la gestion des véhicules électriques à batterie (BEV), ainsi que l'optimisation des processus de production. Ils exploreront aussi de nouvelles pistes en robotisation et levage minier sécurisé.
Jenny Greberg, vice-présidente Technologie de LKAB, souligne que cette alliance 'accélérera notre transformation vers un avenir plus durable et digitalisé'. Ce partenariat constitue une étape clé dans la coopération de long terme entre les deux entreprises pour une exploitation minière plus efficiente et respectueuse de l'environnement.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
