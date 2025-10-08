ABB et le groupe minier et minéral suédois LKAB ont signé un protocole d'accord (MoU) pour former un partenariat technologique stratégique visant à façonner l'avenir de l'exploitation minière.

L'accord vise à accélérer la transition vers une mine entièrement électrique, automatisée et connectée, en améliorant la sécurité, la durabilité et la productivité.

Les deux groupes collaboreront sur des systèmes énergétiques avancés, la gestion des véhicules électriques à batterie (BEV), ainsi que l'optimisation des processus de production. Ils exploreront aussi de nouvelles pistes en robotisation et levage minier sécurisé.

Jenny Greberg, vice-présidente Technologie de LKAB, souligne que cette alliance 'accélérera notre transformation vers un avenir plus durable et digitalisé'. Ce partenariat constitue une étape clé dans la coopération de long terme entre les deux entreprises pour une exploitation minière plus efficiente et respectueuse de l'environnement.