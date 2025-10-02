ABB : UBS maintient son conseil neutre sur le titre

UBS maintient son conseil neutre sur le titre avec un objectif de 54 E avant la publication des chiffres du 3ème trimestre.



'Nous avons terminé le troisième trimestre avec un résultat inférieur de 3 % au consensus, mais cela s'explique en grande partie par les pertes enregistrées dans les secteurs de la robotique et des composants (qui affiche un multiple inférieur et fait l'objet d'une scission) et de la mobilité électrique, qui devraient s'atténuer' explique UBS.



Pour le troisième trimestre 2025, ABB anticipe une croissance organique des revenus au moins dans le milieu de la fourchette à un chiffre, et une marge EBITA opérationnelle globalement stable sur un an, tout en reconnaissant les incertitudes du contexte mondial.



Au cours actuel, le titre affiche une PER 2025 de 29 fois avec un rendement de près de 1%.