Né en 1988, ABB s'est recomposé depuis 2019 autour de quatre franchises leaders (Électrification, Motion, Process Automation et Robotique, Automatisation Discrète) présentes dans plus de 100 pays, avec environ 108 000 salariés.

Un groupe industriel recentré et exposé aux bons cycles

Depuis l’arrivée de Björn Rosengren en 2020 (puis de Morten Wierod en 2024), le groupe a basculé dans une logique de décentralisation exigeante : des divisions responsabilisées, des coûts centraux allégés et des mandats clairs, d’abord la rentabilité puis la croissance. Résultat tangible, l’objectif de marge EBITA opérationnelle au-delà de 15% a été atteint dès 2022, avec une part croissante de divisions au-delà de 20% de marge. Cette cure de simplicité se lit aujourd’hui dans les chiffres du deuxième trimestre : commandes à 9,8 milliards de dollars (+16%), revenus à 8,9 milliards (+8%), marge EBITA opérationnelle à 19,2%, carnet de commandes record d’environ 25 milliards de dollars (+13%). La dynamique n’est pas cosmétique, elle est portée par les activités à cycle court d’Électrification et de Motion, et par une très forte traction dans Process Automation, y compris une commande emblématique d’environ 600 millions de dollars.

Source : ABB

Le business model : vendre des briques essentielles et capter la valeur récurrente

Le cœur économique est clair : les produits et systèmes de transmission et distribution électriques pèsent près de 68% du chiffre d’affaires, les systèmes d’automatisation un peu plus de 30%, le solde relevant d’activités connexes. La diversification géographique amortit les chocs : 33,9% des ventes en Europe, 27% aux États-Unis, 13,1% en Chine et 17,1% en Asie-Moyen-Orient-Afrique.

La proposition d’ABB tient en trois ressorts qui se renforcent :

D’abord, la profondeur produit. En Électrification, ABB occupe des positions de premier plan dans la basse et moyenne tension, les onduleurs, les ASI, la qualité de l’énergie et l’infrastructure de recharge, avec près de la moitié du chiffre d’affaires du groupe et environ la moitié de l’EBITA opérationnel. Le marché adressable dépasse 160 milliards de dollars, tiré par l’essor des bâtiments intelligents, des énergies décentralisées et des data centers. Motion double ce socle avec des moteurs, variateurs et services qui convertissent efficacement l’électricité en mouvement — un segment au cœur de la transition énergétique, alors que la base installée de moteurs devrait doubler d’ici 2040. Process Automation, n°2 mondial, relie le tout : contrôle des procédés, mesure, cybersécurité, services, pour des clients exigeants de la chimie, de l’énergie, des mines, de la marine. Enfin, la Robotique et l’automatisation discrète apportent flexibilité et productivité aux chaînes d’assemblage en Europe et au-delà. Ensuite, l’empilement logiciel-données. ABB n’est pas qu’un fabricant d’équipements robustes ; c’est aussi un éditeur-intégrateur. Sa plateforme ABB Ability agrège données industrielles, modules analytiques et applications verticales. Des briques comme Genix (co-développé avec Microsoft) ou PlantInsight injectent du machine learning pour optimiser la maintenance, stabiliser les procédés et réduire l’énergie. Le nouveau Plant Optimizer pour l’industrie papetière illustre cette montée en gamme : traçabilité en temps réel, jumeau opérationnel, arbitrage économique des flux, avec à la clé des gains mesurables sur les coûts et la disponibilité. Enfin, la capillarité service-projets. Le modèle d’ABB, c’est un continuum matériel-logiciel-intégration. L’entreprise sait livrer des solutions « de bout en bout », installer, paramétrer, former, puis piloter des contrats de service pluriannuels. Cette dimension, moins visible, est pourtant stratégique : elle amortit les cycles, accroît la récurrence, et surtout verrouille la relation client en plaçant ABB au cœur des décisions d’investissement.

L'IA industrielle : une chaîne de valeur où ABB coche toutes les cases

ABB intervient à tous les étages de cette chaîne.

Au niveau matériel, le groupe est un leader historique de la robotique et des capteurs-actionneurs. Ses robots autonomous & versatile embarquent vision et intelligence locales, adaptent leur trajectoire, gagnent en dextérité. Les partenariats (avec LandingAI notamment) renforcent la vision par ordinateur pour le picking, l’inspection qualité ou le dépalettisage. Cette IA embarquée rapproche la décision du poste de travail, réduit la latence et augmente la cadence.

Au niveau plateformes, ABB Ability sert de colonne vertébrale numérique. L'intégration des capacités d’IA générative via Azure et l'AI Accelerator interne fluidifient l’exploitation des données de procédé : détection de dérives, prédiction de pannes, optimisation de l’énergie, interface conversationnelle pour les opérateurs. Plus l’IA se démocratise en atelier, plus la valeur se déporte vers ces couches logicielles et leurs abonnements, ce qui soutient le mix de marge.

Au niveau intégration, la crédibilité industrielle fait la différence. Déployer de l’IA dans une papeterie, une mine ou une raffinerie ne se résume pas à pousser un modèle : il faut sécuriser, certifier, interfacer des protocoles hétérogènes, gérer MLOps et ses mises à jour, former des équipes. ABB possède cette empreinte de terrain. Elle sait aussi capter la vague adjacente la plus prometteuse : l’explosion des data centers. Les commandes liées à ces infrastructures représentent désormais autour de 15% des prises d’Électrification, preuve que l'IA et le cloud tirent directement la demande en distribution électrique, du pur sweet spot ABB.

Des divisions orientées croissance disciplinée

L’élan actuel est homogène, à quelques nuances près. Électrification affiche une croissance organique robuste, stimulée par les services publics et des commandes de data centers à deux chiffres, avec un book-to-bill supérieur à 1 et une marge qui progresse grâce aux gains d’efficacité. Motion, porté par les cycles courts et la résilience de l’eau, de l’énergie et du tertiaire, maintient des revenus en hausse et des marges solides malgré un contexte de coûts plus tendu. Process Automation caracole en tête, en témoignent les prises de commandes et l’amélioration de la rentabilité projets. La robotique pâtit encore de reports de décisions (notamment en Chine) mais l’activité d’automatisation des machines redémarre depuis une base basse, et la direction anticipe une amélioration graduelle des marges.

Cette exécution donne de la crédibilité aux objectifs 2025 : croissance organique à rythme moyen un chiffre, book-to-bill > 1 et progression annuelle de la marge EBITA. À court terme, la société annonce pour un troisième trimestre en croissance organique d’au moins mid-single digit et une marge globalement stable, ce qui, au vu du carnet de commandes, demeure prudent.

Allocation du capital et actionnariat : une machine à transformer le cash en valeur

Le bilan est sain, et ABB le met au service de ses actionnaires avec mesure. Le dividende suit une trajectoire haussière et durable, complété par des rachats d’actions quand la génération de FCF le permet. La discipline de portefeuille a été remarquablement exécutée : cession de Power Grids à Hitachi, sortie des activités de turbocompression (Accelleron distribuée aux actionnaires), vente de la conversion d’énergie et de la transmission mécanique. En parallèle, des acquisitions ciblées comme B&R ont renforcé les logiciels et l’automatisation machine, là où la valeur marginale est la plus forte. La direction vise 5 à 10 bolt-on acquisitions de petite à moyenne taille, privilégiées, le cas échéant, par rapport aux rachats si le retour attendu est supérieur.

L’actionnariat bénéficie de ce double levier : un profil de flux de trésorerie plus lisse grâce aux services et au logiciel, et une réduction graduelle du nombre d’actions quand les marchés offrent la fenêtre. La réduction de valeur nominale intervenue par le passé, les distributions liées au spin-off d’Accelleron et la poursuite d’un dividende en hausse traduisent une culture de rendement discipliné et prévisible, attractive pour les investisseurs de long terme.

Gouvernance et cap : continuité vigilante

La transition managériale annoncée (Morten Wierod succédant à Björn Rosengren depuis le août 2024) s’opère dans la continuité. Wierod, ancien patron d’Électrification, connaît intimement les relais de croissance du groupe. Le marché surveillera néanmoins les prochaines étapes, notamment le projet de séparation de la robotique d’ici 2026. Bien menée, cette opération pourrait révéler la valeur de cette franchise tout en préservant les synergies technologiques via des accords commerciaux. C’est un catalyseur potentiellement puissant pour le titre.

Risques maîtrisés, asymétrie intacte

Les marges d’Automatisation peuvent encore progresser, la faiblesse prolongée de la Chine pèse sur la robotique, et l’arbitrage entre investissements logiciels maison et partenariats (avec Microsoft, par exemple) demande une orchestration fine. Mais la structure du risque est favorable : la demande dans les utilités et les data centers est structurelle, l’exposition nord-américaine soutient le cycle, et la discipline de sélection des projets limite la volatilité des résultats. Surtout, l’IA industrielle ne remplacera pas les équipements : elle les rend indispensables et plus stickies. ABB, qui vend les briques, les relie et les entretient, est dans la meilleure position pour monétiser cette convergence.

Un actif d’infrastructure technologique

ABB se comporte de plus en plus comme un actif d’infrastructure technologique : visible grâce à un carnet de commandes de 25 milliards de dollars, rentable avec une marge proche de 20%, discipliné dans son allocation de capital, et exposé aux poches les plus denses de l’investissement mondial (électrification des réseaux, efficacité des moteurs, automatisation des procédés, et montée en puissance de l’IA dans les usines et les data centers). Si les multiples peuvent paraître élevés au regard de l’historique (un peu comme son homologue Schneider Electric), l’entreprise n’est plus la même. La décennie passée a doublé les marges sans croissance de chiffre d’affaires ; la prochaine pourrait combiner les deux. Dans un monde qui électrifie, automatise et digitalise à marche forcée, miser sur celui qui fournit les artères, les muscles et désormais le système nerveux des infrastructures a du sens. ABB est cette anatomie cachée. C’est précisément ce que l’on recherche dans le portefeuille Investisseur Europe de Zonebourse : une valeur défensive de croissance, appuyée sur des fondamentaux qui, trimestre après trimestre, confirment la trajectoire.