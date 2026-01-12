ABB va équiper la nouvelle flotte hybride-électrique de BC Ferries

Le groupe technologique a été sélectionné pour fournir les systèmes de propulsion et de contrôle des quatre prochains navires majeurs de British Columbia Ferry Services (BC Ferries). Ce projet vise à moderniser l'une des plus importantes flottes de ferries au monde tout en réduisant drastiquement l'empreinte environnementale dans le détroit de Géorgie.

ABB déploiera une solution intégrée comprenant sa propulsion électrique Azipod sans engrenage et son système de distribution d'énergie en courant continu, l'Onboard DC Grid.



Concrètement, ces technologies permettront une configuration hybride utilisant du biocarburant ou du diesel renouvelable, avec une capacité de stockage par batteries allant jusqu'à 70 mégawattheures (MWh).



Les navires, livrables dès 2029, sont conçus pour une transition future vers le "zéro émission" grâce à des systèmes de recharge à quai de plus de 60 mégawatts (MW).



"Cet investissement est essentiel pour renouveler notre flotte, augmenter la capacité sur nos routes les plus fréquentées et renforcer la résilience du système", indique en substance Nicolas Jimenez, directeur général de BC Ferries. En limitant le bruit rayonné sous-marin, ces unités préserveront également l'écosystème marin local.