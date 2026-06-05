Ces navires, dont la livraison à Polestar Maritime est prévue en 2027 opéreront depuis l'Autorité portuaire Jawaharlal Nehru (JNPA).
La JNPA est le plus grand port à conteneurs d'Inde, représentant environ 50 % du volume total de marchandises conteneurisées des principaux ports du pays.
Le GTTP vise à faire évoluer la flotte de remorqueurs portuaires indiens, actuellement composée de navires diesel conventionnels, vers des alternatives plus écologiques.
La fourniture complète d'ABB garantira le fonctionnement efficace et fiable des remorqueurs électriques, contribuant aux efforts de la JNPA pour obtenir le statut de " port vert ".
La plateforme d'alimentation Onboard DC Grid(TM) d'ABB et le système de gestion de l'énergie PEMS(TM) constituent le coeur de la solution intégrée de propulsion et d'alimentation.
" Le programme indien de transition vers des remorqueurs verts (GTTP) constitue une étape décisive pour le pays en matière de réduction des émissions liées aux opérations portuaires ", a déclaré Rune Braastad, président de la division Marine et Ports d'ABB.
" Le fait d'avoir été sélectionnés pour fournir les systèmes électriques, de propulsion et d'automatisation des premiers remorqueurs électriques de JNPA et de Cochin Shipyard, conformément au programme GTTP indien, témoigne de la confiance que le secteur maritime indien accorde à la technologie d'ABB et à notre longue expérience dans l'électrification maritime. "
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (51,4%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (47,3%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (34,3%), Etats-Unis (29,1%), Amériques (8,3%), Chine (11%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.