ABB va fournir des systèmes d'alimentation et de propulsion pour deux remorqueurs électriques en Inde

ABB a signé un contrat avec le chantier naval de Cochin pour la fourniture de systèmes d'alimentation et de propulsion destinés à deux remorqueurs électriques.

Ces navires, dont la livraison à Polestar Maritime est prévue en 2027 opéreront depuis l'Autorité portuaire Jawaharlal Nehru (JNPA).



La JNPA est le plus grand port à conteneurs d'Inde, représentant environ 50 % du volume total de marchandises conteneurisées des principaux ports du pays.



Le GTTP vise à faire évoluer la flotte de remorqueurs portuaires indiens, actuellement composée de navires diesel conventionnels, vers des alternatives plus écologiques.



La fourniture complète d'ABB garantira le fonctionnement efficace et fiable des remorqueurs électriques, contribuant aux efforts de la JNPA pour obtenir le statut de " port vert ".



La plateforme d'alimentation Onboard DC Grid(TM) d'ABB et le système de gestion de l'énergie PEMS(TM) constituent le coeur de la solution intégrée de propulsion et d'alimentation.



" Le programme indien de transition vers des remorqueurs verts (GTTP) constitue une étape décisive pour le pays en matière de réduction des émissions liées aux opérations portuaires ", a déclaré Rune Braastad, président de la division Marine et Ports d'ABB.



" Le fait d'avoir été sélectionnés pour fournir les systèmes électriques, de propulsion et d'automatisation des premiers remorqueurs électriques de JNPA et de Cochin Shipyard, conformément au programme GTTP indien, témoigne de la confiance que le secteur maritime indien accorde à la technologie d'ABB et à notre longue expérience dans l'électrification maritime. "