ABB va prendre une participation minoritaire dans OctaiPipe

ABB a annoncé un investissement stratégique dans OctaiPipe, un groupe britannique spécialisé dans le domaine des logiciels pilotés par l'IA pour optimiser les systèmes de refroidissement des centres de données.



ABB va prendre une participation minoritaire dans OctaiPipe. Les détails financiers de l'investissement n'ont pas été divulgués.



Ce partenariat vise à doter les opérateurs de centres de données d'outils intelligents pour réaliser des économies d'énergie substantielles et renforcer la résilience opérationnelle.



La demande mondiale de capacité de centres de données devrait augmenter à un rythme annuel compris entre 19 et 22 % entre 2023 et 2030 indique le groupe.



La consommation d'énergie est en forte hausse - le refroidissement à lui seul représente jusqu'à 40 % de la consommation électrique typique d'une installation.



" En intégrant l'IA de pointe d'OctaiPipe, nous élargissons notre offre éprouvée avec des capacités logicielles avancées, permettant aux centres de données d'optimiser la consommation d'énergie dans leur infrastructure de refroidissement. Avec l'économie américaine prévue pour consommer plus d'électricité en 2030 pour le traitement des données que pour la fabrication de tous les biens à forte intensité énergétique réunie, l'impact potentiel est significatif. " a déclaré Ankush Gulati, responsable du programme d'efficacité énergétique chez ABB Motion Services.