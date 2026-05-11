ABB va réaliser un investissement d'environ 200 millions de dollars en Europe

ABB a annoncé un investissement d'environ 200 millions de dollars dans ses capacités de fabrication de moyenne tension à travers l'Europe au cours des trois prochaines années.

Cet investissement renforce la capacité de l'entreprise à fournir des technologies critiques d'équipements de commutation moyenne tension et d'automatisation du réseau.



Elle comprend une nouvelle installation de 100 millions de dollars à Dalmine, en Italie. Un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars est prévu pour des projets d'expansion de capacité dans des usines en Bulgarie (Rakovski), en Finlande (Vaasa), en Allemagne (Ratingen), en Norvège (Skien) et en Pologne (Przasnysz).



" Cet investissement de 200 millions de dollars renforcera les capacités de fabrication et de technologie moyenne tension d'ABB en Europe et soutiendra ses clients à mesure que la demande d'électricité augmente et que le réseau évolue ", a déclaré Morten Wierod, directeur général d'ABB.



" La demande est alimentée par des tendances structurelles majeures, de la modernisation du réseau et l'intégration des énergies renouvelables à la croissance des centres de données et à la transition vers des technologies plus durables. "