Les ventes mondiales du 3ème trimestre s'inscrivent à 11,4 milliards de dollars. Les ventes publiées ont augmenté de 6,9 %.
Medical Devices a réalisé une croissance à deux chiffres (le 11ème trimestre consécutif) générant des ventes de 5,4 milliards de dollars, soit une augmentation organique de 12,5 % (14,8 % en données publiées).
Les ventes de glucomètres ont augmenté de 17,2 % sur une base organique (20,5 % en données publiées) pour un total de 2,0 milliards de dollars.
Les ventes de produits pharmaceutiques ont augmenté de 7,1 % sur une base organique (7,5 % en données publiées).
Le bénéfice dilué par action (BPA) ajusté s'est élevé à 1,30 $ (le BPA dilué PCGR s'est établi à 0,94 $).
Le groupe a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2025, en maintenant la fourchette de croissance organique des ventes de 7,5 % à 8,0 %pour l'activité de base sous-jacente et le point médian du BPA.
Il a également réduit la fourchette des prévisions de BPA à 5,12 $ à 5,18 $, reflétant une croissance à deux chiffres au point médian.
Abbott Laboratories est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques et médicaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- dispositifs vasculaires (26,7%) : systèmes d'endoprothèse, cathéters de dilatation, fermetures artérielles, etc. ;
- systèmes et instruments de diagnostic (22,3%) ;
- produits de nutrition (20%) : produits de nutrition pédiatrique, compléments nutritionnels et produits diététiques ;
- médicaments (12,4%) : produits anesthésiques, antiviraux, antibiotiques, inhibiteurs, anti-inflammatoires, etc. ;
- autres (18,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (38,9%), Allemagne (6,1%), Chine (5%), Inde (4,3%), Suisse (4,2%), Japon (3,4%), Pays-Bas (2,7%) et autres (35,4%).
