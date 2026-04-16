Abbott Labs en ligne avec le consensus au 1er trimestre

Abbott Laboratories publie un BPA ajusté en croissance de 6% à 1,15 USD au titre du 1er trimestre 2026, conformément au consensus de marché, pour des revenus qui ont augmenté de 7,8% à 11,16 MdsUSD, dont une hausse de 3,7% sur une base comparable.

Toujours sur une base comparable, la croissance des revenus a été tirée essentiellement par ses divisions de pharmaceutiques établis (+9%) et appareils médicaux (+8,5%), tandis que la division diagnostics a connu une hausse de 1,8%.



Le 23 mars, Abbott rappelle avoir finalisé l'acquisition d'Exact Sciences, "établissant ainsi l'entreprise comme un leader du marché du diagnostic en oncologie et ajoutant un nouveau secteur à forte croissance à son portefeuille".



Pour l'ensemble de l'exercice 2026, le groupe anticipe un BPA ajusté de 5,38 à 5,58 USD, incluant 0,20 USD de dilution liée à l'acquisition d'Exact Sciences, ainsi qu'une croissance organique des ventes comprise entre 6,5% et 7,5%.