Abbott Labs en ligne avec le consensus au 1er trimestre
Abbott Laboratories publie un BPA ajusté en croissance de 6% à 1,15 USD au titre du 1er trimestre 2026, conformément au consensus de marché, pour des revenus qui ont augmenté de 7,8% à 11,16 MdsUSD, dont une hausse de 3,7% sur une base comparable.
Toujours sur une base comparable, la croissance des revenus a été tirée essentiellement par ses divisions de pharmaceutiques établis (+9%) et appareils médicaux (+8,5%), tandis que la division diagnostics a connu une hausse de 1,8%.
Le 23 mars, Abbott rappelle avoir finalisé l'acquisition d'Exact Sciences, "établissant ainsi l'entreprise comme un leader du marché du diagnostic en oncologie et ajoutant un nouveau secteur à forte croissance à son portefeuille".
Pour l'ensemble de l'exercice 2026, le groupe anticipe un BPA ajusté de 5,38 à 5,58 USD, incluant 0,20 USD de dilution liée à l'acquisition d'Exact Sciences, ainsi qu'une croissance organique des ventes comprise entre 6,5% et 7,5%.
Abbott Laboratories est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques et médicaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- dispositifs vasculaires (48,3%) : systèmes d'endoprothèse, cathéters de dilatation, fermetures artérielles, etc. ;
- systèmes et instruments de diagnostic (20,2%) ;
- produits de nutrition (19,1%) : produits de nutrition pédiatrique, compléments nutritionnels et produits diététiques ;
- médicaments (12,4%) : produits anesthésiques, antiviraux, antibiotiques, inhibiteurs, anti-inflammatoires, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (38,7%), Allemagne (6,2%), Chine (4,3%), Inde (4,2%), Suisse (4,2%), Japon (3,3%), Royaume Uni (3%) et autres (36,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.