Abbott relève sa fourchette cible de BPA pour 2026
A l'occasion de la publication de ses résultats du 2e trimestre, Abbott Laboratories indique relever sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2026, qui s'établit désormais entre 5,45 USD et 5,60 USD, contre une précédente fourchette de 5,38 USD à 5,58 USD.
Le groupe de santé basé dans l'Illinois laisse toutefois inchangées ses prévisions de revenus, anticipant toujours une croissance des ventes sur une base comparable comprise entre 6,5% et 7,5% au titre de l'exercice en cours.
Au titre du 2e trimestre 2026, Abbott publie un BPA ajusté en croissance de 4% à 1,31 USD, à comparer à un consensus de marché de 1,12 USD, pour des revenus en hausse de 13% à 12,59 MdsUSD, dont une progression de 4,8% sur une base comparable.
Toujours sur une base comparable, la croissance des revenus a été portée par les activités de produits pharmaceutiques établis (+8,7%) et d'appareils médicaux (+8,4%), tandis que les diagnostics ont progressé de 2,9% et que la nutrition a reculé de 3,6%.
"Nos résultats du 2e trimestre reflètent la dynamique que nous sommes en train de bâtir", commente le PDG Robert B. Ford. "Nous prévoyons que cette dynamique se poursuivra et stimulera une accélération de la croissance des ventes et des bénéfices au 2e semestre."
Abbott Laboratories est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques et médicaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- dispositifs vasculaires (48,3%) : systèmes d'endoprothèse, cathéters de dilatation, fermetures artérielles, etc. ;
- systèmes et instruments de diagnostic (20,2%) ;
- produits de nutrition (19,1%) : produits de nutrition pédiatrique, compléments nutritionnels et produits diététiques ;
- médicaments (12,4%) : produits anesthésiques, antiviraux, antibiotiques, inhibiteurs, anti-inflammatoires, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (38,7%), Allemagne (6,2%), Chine (4,3%), Inde (4,2%), Suisse (4,2%), Japon (3,3%), Royaume Uni (3%) et autres (36,1%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.