Abbott relève sa fourchette cible de BPA pour 2026

A l'occasion de la publication de ses résultats du 2e trimestre, Abbott Laboratories indique relever sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2026, qui s'établit désormais entre 5,45 USD et 5,60 USD, contre une précédente fourchette de 5,38 USD à 5,58 USD.

Le groupe de santé basé dans l'Illinois laisse toutefois inchangées ses prévisions de revenus, anticipant toujours une croissance des ventes sur une base comparable comprise entre 6,5% et 7,5% au titre de l'exercice en cours.



Au titre du 2e trimestre 2026, Abbott publie un BPA ajusté en croissance de 4% à 1,31 USD, à comparer à un consensus de marché de 1,12 USD, pour des revenus en hausse de 13% à 12,59 MdsUSD, dont une progression de 4,8% sur une base comparable.



Toujours sur une base comparable, la croissance des revenus a été portée par les activités de produits pharmaceutiques établis (+8,7%) et d'appareils médicaux (+8,4%), tandis que les diagnostics ont progressé de 2,9% et que la nutrition a reculé de 3,6%.



"Nos résultats du 2e trimestre reflètent la dynamique que nous sommes en train de bâtir", commente le PDG Robert B. Ford. "Nous prévoyons que cette dynamique se poursuivra et stimulera une accélération de la croissance des ventes et des bénéfices au 2e semestre."