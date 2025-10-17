AbbVie annonce la finalisation de l'acquisition du bretisilocin, composé expérimental de Gilgamesh Pharmaceuticals actuellement en phase 2 pour le traitement du trouble dépressif majeur (MDD).
Ce psychédélique de nouvelle génération agit comme agoniste des récepteurs 5-HT2A et libérateur de sérotonine (5-HT), avec une action courte visant à surmonter les limites des psychédéliques classiques.
Daniel Mikol, vice-président du développement en neurosciences chez AbbVie, souligne que cette opération permettra d'accélérer le développement de cette molécule et de renforcer l'engagement du groupe dans les traitements innovants des troubles psychiatriques sévères.
AbbVie Inc. est spécialisé dans la recherche et le développement de médicaments thérapeutiques. Les produits sont destinés au traitement de l'arthrite rhumatoïde, du psoriasis, de la maladie de Crohn, de la thyroïde, de la maladie de Parkinson, du VIH, des complications de la mucoviscidose, du faible taux de testostérone, et des complications associées à la maladie rénale chronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (76,4%), Allemagne (2,6%), Japon (2%), Canada (1,9%), Chine (1,6%), France (1,4%), Espagne (1%), Royaume-Uni (0,9%), Italie (0,9%), Brésil (0,8%), Australie (0,8%), et autres (9,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.