Abbvie dévoile des résultats en hausse et ajuste un objectif en raison d'une acquisition
Le géant pharmaceutique américain a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par la montée en puissance de ses nouveaux blockbusters en immunologie et en neurosciences, qui compensent largement l'érosion continue des ventes d'Humira.
Au deuxième trimestre 2026, AbbVie a généré un chiffre d'affaires mondial de 16,99 milliards de dollars, en hausse de 10,2% à données publiées (+9,5% sur une base opérationnelle).
Le bénéfice net par action (BPA) ajusté ressort à 3,65 dollars (+22,9%), malgré une charge ponctuelle de 0,17 dollar liée à des investissements en R&D et paiements d'étapes. En données GAAP, le BPA s'envole de 290,4% à 2,03 dollars.
L'immunologie a confirmé son rôle de pilier stratégique : le duo Skyrizi/Rinvoq génère désormais plus de 8 milliards de dollars sur le trimestre, effaçant le déclin d'Humira dont les ventes se replient à 756 millions de dollars sous la pression des biosimilaires.
AbbVie a également annoncé la signature d'un accord définitif pour le rachat d'Apogee Therapeutics, opération qui devrait être finalisée au troisième trimestre 2026. Conséquence directe de cette acquisition, le groupe affine sa fourchette de prévision de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2026, désormais fixée entre 13,87 et 14,07, contre de 13,91 à 14,11 précédemment.
AbbVie Inc. est spécialisé dans la recherche et le développement de médicaments thérapeutiques. Les produits sont destinés au traitement de l'arthrite rhumatoïde, du psoriasis, de la maladie de Crohn, de la thyroïde, de la maladie de Parkinson, du VIH, des complications de la mucoviscidose, du faible taux de testostérone, et des complications associées à la maladie rénale chronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (76,2%), Allemagne (2,8%), Japon (2,1%), Canada (2%), Chine (1,6%), France (1,3%), Royaume-Uni (1%), Espagne (1%), Italie (0,9%), Brésil (0,8%), Australie (0,8%), et autres (9,5%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.