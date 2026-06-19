Apogee Therapeutics est un développeur américain de médicaments contre les maladies inflammatoires dont le principal produit en cours de développement est le Zumilokibart, qui se présente comme une alternative à action prolongée au Dupixent de Sanofi et Regeneron, qui a généré 15,714 milliards d'euros en 2025.
Selon des sources proches du dossier citées par le média britannique, l'accord devrait être annoncé lundi, à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles de dernière minute.
Le prix proposé fait apparaître une prime d'environ 60% par rapport au cours de clôture de jeudi.
Toujours selon le Financial Times, cette opération de croissance externe serait la plus importante pour Abbvie depuis plus de 5 ans.
AbbVie Inc. est spécialisé dans la recherche et le développement de médicaments thérapeutiques. Les produits sont destinés au traitement de l'arthrite rhumatoïde, du psoriasis, de la maladie de Crohn, de la thyroïde, de la maladie de Parkinson, du VIH, des complications de la mucoviscidose, du faible taux de testostérone, et des complications associées à la maladie rénale chronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (76,2%), Allemagne (2,8%), Japon (2,1%), Canada (2%), Chine (1,6%), France (1,3%), Royaume-Uni (1%), Espagne (1%), Italie (0,9%), Brésil (0,8%), Australie (0,8%), et autres (9,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.