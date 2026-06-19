Apogee Therapeutics est un développeur américain de médicaments contre les maladies inflammatoires dont le principal produit en cours de développement est le Zumilokibart, qui se présente comme une alternative à action prolongée au Dupixent de Sanofi et Regeneron, qui a généré 15,714 milliards d'euros en 2025.

Selon des sources proches du dossier citées par le média britannique, l'accord devrait être annoncé lundi, à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles de dernière minute.

Le prix proposé fait apparaître une prime d'environ 60% par rapport au cours de clôture de jeudi.

Toujours selon le Financial Times, cette opération de croissance externe serait la plus importante pour Abbvie depuis plus de 5 ans.