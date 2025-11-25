AbbVie annonce, en partenariat avec adMare BioInnovations, le lancement de l'AbbVie Biotech Innovators Award, un concours national destiné à renforcer l'écosystème des sciences de la vie au Québec.
Le prix offrira à une jeune biotech un an d'accès gratuit au laboratoire et aux bureaux de l'adMare Innovation Centre à Montréal, incluant équipements mutualisés, services de soutien et mentorat scientifique et stratégique assuré par des cadres d'AbbVie.
L'initiative vise à faire émerger des entreprises canadiennes compétitives à l'échelle mondiale. Rami Fayed, directeur général d'AbbVie Canada, met en avant l'engagement du groupe en faveur de l'innovation dans des domaines clés comme l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, l'ophtalmologie et l'esthétique.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 20 février 2026.
AbbVie Inc. est spécialisé dans la recherche et le développement de médicaments thérapeutiques. Les produits sont destinés au traitement de l'arthrite rhumatoïde, du psoriasis, de la maladie de Crohn, de la thyroïde, de la maladie de Parkinson, du VIH, des complications de la mucoviscidose, du faible taux de testostérone, et des complications associées à la maladie rénale chronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (76,4%), Allemagne (2,6%), Japon (2%), Canada (1,9%), Chine (1,6%), France (1,4%), Espagne (1%), Royaume-Uni (0,9%), Italie (0,9%), Brésil (0,8%), Australie (0,8%), et autres (9,7%).
